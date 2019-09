A Mostra de Cinema de Gostoso e o BrLab organizam, em parceria, a primeira edição do Gostoso Lab, um laboratório para projetos de longa-metragem do Estado do Rio Grande do Norte em fase de desenvolvimento.

Serão selecionados quatro projetos de longa-metragem de ficção ou documentário para participar do laboratório. As inscrições para o Gostoso Lab podem ser realizadas até o dia 25 de setembro de 2019 em formulário online.

