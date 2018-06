Inscrições para estagiários de Direito e Psicologia do TJRN continua até esta quinta-feira (14)

Iniciadas em 28 de maio, as inscrições para estagiários conciliadores do TJRN prosseguem até 14 de junho. As vagas são oferecidas nas áreas de Direito e Psicologia. Para se inscrever, o candidato deverá preencher obrigatoriamente, os campos referentes ao nome (sem abreviar o primeiro e o último nome), ao endereço, incluindo Código de Endereçamento Postal (CEP), ao documento de identificação (conforme item 6.9 deste Edital) e ao Cadastro de Pessoa Física (CPF).

A taxa de inscrição será no valor de R$ 80,00. O candidato deve acessar o site da Comperve, no qual estão disponíveis o Edital e o Formulário de inscrição. E preencher, integralmente, o Formulário de Inscrição de acordo com as instruções constantes nele. Deve imprimir a Guia de Recolhimento para poder efetuar o pagamento da taxa de inscrição; e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 15 de junho, no local indicado na GRU.

Vale lembrar que não serão validadas as inscrições nas quais o pagamento foi realizado com cartão de crédito. É de inteira responsabilidade do candidato guardar o comprovante de pagamento até a data da validação da inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá especificar, também, o turno (matutino ou vespertino), carga horária (de 20 horas para o turno vespertino e 30 horas para o turno matutino) e a comarca em que pretende atuar.

Sobre a seleção

São 55 vagas para estagiários conciliadores de Direito e outras 29 para os universitários de Psicologia.

Para a área do Direito a divisão é a seguinte: Cejusc Natal Matutino (15 vagas), Cejusc Natal Vespertino (10), Parnamirim Matutino (cadastro de reserva), Parnamirim Vespertino (cadastro de reserva), Mossoró Matutino (10), Mossoró Vespertino (4), Caicó (2), Currais Novos (3), Jardim de Piranhas (1), João Câmara (1), Pau dos Ferros (1), São Gonçalo do Amarante (1), Apodi (1), Areia Branca (1), Assu (1), Ceará-Mirim (1), Macau (1), Nova Cruz (1) e Santa Cruz (1).

Os candidatos do ramo da Psicologia disputarão as vagas em: Cejusc Natal Matutino (8), Cejusc Natal Vespertino (8), Parnamirim Matutino (2), Parnamirim Vespertino (2), Mossoró Matutino (4), Caicó (1), Currais Novos (1), Jardim de Piranhas (1), João Câmara (1) e Pau dos Ferros (1).

Poderão se inscrever para o processo seletivo alunos dos cursos de Direito e Psicologia de Universidade ou Faculdade autorizada pelo Ministério da Educação (MEC), que estejam cursando entre o 4.° e o 8.° período da graduação.

O processo seletivo é composto por uma prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, de caráter eliminatório e classificatório (capítulo X do edital). A prova será aplicada no dia 8 de julho, simultaneamente, nos municípios de Caicó, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros.

O Estagiário Conciliador receberá pela jornada semanal de 20 horas o total de R$ 1.000,00 e pela jornada de 30 horas semanais o valor de R$ 1.500,00. Além da bolsa-estágio, o Estagiário Conciliador receberá como auxílio-transporte o valor de R$ 127,60.