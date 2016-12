Inscrições para edital de patrocínio do BNB estão abertas até 22 de janeiro

O Banco do Nordeste lançou o Programa de Patrocínios Banco do Nordeste 2017, que vai selecionar projetos de cunho institucional ou mercadológico a serem realizados no período de 10 de abril a 31 de dezembro de 2017.

As inscrições podem ser realizadas até 22 de janeiro em www.bnb.gov.br (no caminho Acesso à Informação/Licitações e Contratos/Patrocínios).

O valor máximo a ser patrocinado será de R$ 100 mil por iniciativa. Poderão ser aprovados até dois projetos por proponente, que deverão ser desenvolvidos na área de atuação do Banco, que compreende os nove estados do Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), o norte de Minas Gerais (incluindo os vales do Mucuri e do Jequitinhonha) e o norte do Espírito Santo.

Propostas de outros estados do país também podem concorrer, desde que apresentem justificativa de contribuição para geração de trabalho e renda e fortalecimento das cadeias produtivas do desenvolvimento da área de atuação do Banco do Nordeste.

O processo seletivo refere-se aos projetos de cunho institucional e mercadológico, não cabendo projetos culturais, tendo em vista que o Banco do Nordeste possui editais específicos para essa área.

As dúvidas sobre o programa de patrocínios poderão ser encaminhadas para a caixa institucional [email protected].