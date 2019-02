Inscrições para cursos profissionalizantes do projeto Estação Juventude seguem até sexta (15)

Os cursos profissionalizantes do projeto Estação Juventude 2.0, oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Mossoró, para jovens de 15 a 29 anos, estão com inscrições abertas até sexta-feira (15). Com mais de 200 inscritos, a iniciativa oferta cursos de confeitaria, fotografia, condutor de turismo e web design. Os interessados em participar devem comparecer a sede da vice-prefeitura, na Rua Melo Franco, 12, no horário das 8h às 12 horas.

Com aula inaugural prevista para março, cada capacitação terá duração de dois meses, com quatro horas de aula por semana para cada oficina. Durante reunião de planejamento realizada na manhã desta terça (12) com os oficineiros e assistentes, a vice-prefeita Nayara Gadelha informou que além das capacitações o projeto também vai oferecer acompanhamento aos jovens. “Nos reunimos para definir os últimos detalhes do cronograma das oficinas e de outras atividades desenvolvidas durante o Estação Juventude, como o serviço de aconselhamento que também será oferecido aos jovens”, pontuou Nayara.

A jovem Grabrielly Carollynni Bezerra de França, de 23 anos, já atua no segmento de doceria e estava se inscrevendo no projeto. “Como eu quero sempre melhorar na minha profissão então vim buscar me capacitar. ´Para quem não tem condições financeiras, essa é uma oportunidade de se qualificar e ter mais segurança”.

Marcelle Raissa de Souza, é profissional de confeitaria há 15 anos e vai ministrar o curso de doceria do Estação Juventude em Mossoró. “Essa iniciativa do município é muito válida, porque não só a confeitaria como as outras áreas são um excelente mercado para esses jovens. Não só para aprender algo novo, como também oportunidade de renda”, frisou.

