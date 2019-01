Inscrições para cursos do Estação Juventude são prorrogadas até dia 15 de fevereiro

As inscrições para os cursos do projeto Estação Juventude 2.0 foram prorrogadas até o dia 15 de fevereiro. Os jovens de Mossoró de 15 a 29 anos, inscritos no cadastro único e interessados em participar dos cursos de Doceira, Fotografia, Condutor de Turismo e Web Design podem se dirigir até a sede da vice-prefeitura localizada na Rua Melo Franco, 106, Centro, no horário das 8h às 12h. É necessário que os interessados apresentem o seu número de inscrição social (NIS) atualizado, cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

A vice-prefeita Nayara Gadelha falou da expectativa para o início do projeto e como está a demanda das inscrições. “Estamos muitos satisfeitos, a procura dos jovens tem sido bastante intensa. Devido a grande procura a gente está estendendo o prazo das inscrições para 15 de fevereiro. Algumas turmas já estão completas mas estamos abrindo cadastro de reserva para as turmas seguintes”, disse.

Gabriel Rozendo da Silva tem 18 anos e procurou a vice-prefeitura na manhã de hoje para fazer sua inscrição no curso de Web Design, a primeira turma está lotada mas ele já está garantindo a vaga na segunda turma. “Vou esperar a próxima turma de web design porque sempre tive interesse em nessa área de informática, mexia em casa e agora surgiu essa oportunidade do curso e eu vou aproveitar”, disse o jovem.

Milena Gabriela tem 15 anos e já garantiu a vaga dela no curso de condutor de turismo. “Muito bom esses cursos para acrescentar no currículo dos jovens, garantir o conhecimento e também tira os jovens das ruas”, falou ela.

No projeto Estação Juventude serão formadas 10 turmas, de 20 alunos cada, em cada curso. As aulas estão previstas para serem iniciadas em fevereiro de 2019 na Escola de Artes de Mossoró.

NIS e ID Jovem – Para os jovens interessados em emitir a sua ID Jovem é necessário acessar o site oficial do programa (www.idjovem.juventude.gov.br) ou baixar o aplicativo, disponível para Android e IOS, e com o seu NIS (Número de Inscrição Social) preencher todos os dados pessoais e a carteira virtual será disponibilizada.

O Jovem que não possua o NIS ou deseja atualizar o número é necessário que se dirija ao setor do Cadastro Único, localizado na Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude; Plantão Social, no centro da cidade; e no Cras do bairro Barrocas. O horário de funcionamento dos equipamentos é de 7h às 11h e das 13h às 17h.