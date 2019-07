Inscrições para curso de Educação do Campo da Ufersa ocorrem até próxima segunda (29)

Até esta segunda-feira (29), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) estará com inscrições abertas para selecionar estudantes para o curso de Licenciatura em Educação do Campo (Ledoc), do semestre 2019.2.

No total, são 60 vagas disponíveis, dentre as quais 30 são para ampla concorrência e 30 reservadas para cotas. As provas ocorrem no dia 11 de agosto, em Mossoró/RN, e, após todas as fases, o resultado final do processo seletivo será divulgado, no dia 30 de agosto.

Para conferir o Edital, basta clicar aqui.

Público

O Processo Seletivo tem como público-alvo: 1) Professor/a em exercício nas escolas do campo da rede pública que, tendo o Ensino Médio concluído, não tenha formação de nível superior; 2) Profissionais da educação que atuem nos centros de alternância ou em experiências educacionais alternativas de Educação do Campo ou vinculados a movimentos sociais ou sindicais do campo ou movimentos sociais urbanos que desenvolvem atividades voltadas para as populações do campo, que, tendo o Ensino Médio concluído, não tenham formação de nível superior; 3) Profissionais da educação com atuação em programas governamentais que visem à ampliação do acesso à Educação Básica da população do campo, que, tendo o ensino médio concluído, não tenham formação de nível superior; e 4) Jovens e adultos residentes em comunidades do campo que tiverem concluído o ensino médio ou curso equivalente e que não tenham formação em nível superior.

Brasil de Fato