Inscrições para concursos em Viçosa (RN) se iniciam hoje (11)

A Prefeitura de Viçosa, no RN, irá realizar concurso para preencher 18 vagas, sendo três delas destinadas à formação de cadastro reserva. As vagas são para cargos de nível fundamental (coveiro), médio e técnico (agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de sala e técnico em laboratório) e superior (engenheiro civil, nutricionista, odontólogo, professor de educação física, psicólogo e enfermeiro). Os vencimentos variam de R$ 998,00 a R$ 2.400,00.

As inscrições acontecem até o dia 11 de dezembro de 2019, via internet, através do endereço eletrônico http://cpcon.uepb.edu.br. O valor da taxa de inscrição é de:R$ 65,00 para os cargos de nível fundamental; R$ 85,00 para os cargos de níveis médio e técnico; R$ 105,00 para os cargos de nível superior.

A seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a todos os cargos, além da prova de títulos, etapa de caráter apenas classificatório, a ser aplicada ao cargo de Professor. A prova objetiva será realizada na data provável de nove de fevereiro de 2020, nos turnos da manhã para os cargos de níveis fundamental e superior e da tarde para os cargos de níveis médio e técnico.

Para mais informações, acesse: https://cpcon.uepb.edu.br/concursos/2019_PM_Vicosa/

Brasil de Fato