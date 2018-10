Inscrições para Casamento Coletivo seguem até o final deste mês

As inscrições para a segunda etapa deste ano do Casamento Coletivo seguem até o final deste mês. O processo de inscrição foi iniciado em setembro e os inscritos já chegam a 100 casais para esta edição, cuja cerimônia será realizada no dia 30 de novembro, na Estação das Artes Elizeu Ventania.

A coordenadora do Plantão Social, Eliene Ciarlini, destacou que na primeira edição deste ano foram realizados cem casamentos. “Nesta segunda edição já alcançamos esta meta e como as inscrições seguem até o final do mês, teremos um número superior”, disse.

Ela alerta para a documentação do casal, que deve ser apresentada com originais e cópias. “A inscrição é feita aqui no Plantão e encaminhada para os 2º e 4º Cartórios, para que corram os proclamas. Por isso, o quanto antes os casais vierem, melhor. Os casais devem trazer cópias e originais de RG, CPF, Comprovante de Renda e Registro de Nascimento”, continuou.

As inscrições são feitas na sede do Plantão Social, localizado à Rua José de Alencar, Centro, por trás das Lojas Riachuelo, das 13h às 16h30.