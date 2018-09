Inscrições para casamento coletivo permanecem abertas

A Prefeitura de Mossoró continua com as inscrições para a segunda etapa do Casamento Coletivo deste ano. As inscrições estão sendo feitas de segunda a sexta-feira, a partir das 13h, no Plantão Social e a cerimônia será realizada no dia 30 de novembro, na Estação das Artes.

A documentação necessária é: Certidão de Nascimento, CPF, RG, Comprovante de Renda e Comprovante de Residência.

A cerimônia é uma realização da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria do Desenvolvimento Social e Juventude e conta com as presenças dos 2º e 4º cartórios, da Comarca de Mossoró. Além da união civil, a Prefeitura disponibiliza um bolo festivo para celebração. Os recém casados já saem da cerimônia com a Certidão de Casamento.