Inscrições para Casamento Coletivo em Mossoró iniciam dia 26

As inscrições para a primeira etapa do Casamento Coletivo deste ano começam no próximo dia 26, segunda-feira. A cerimônia do Casamento Coletivo vai acontecer no mês de junho, dentro das festividades do Mossoró Cidade Junina.

As inscrições estarão abertas num prazo de um mês e podem ser feitas na sede do Plantão Social, que fica localizado à Rua José de Alencar, Centro, por trás das Lojas Riachuelo, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

A documentação necessária para inscrição é: Certidão de Nascimento, CPF, RG, Comprovante de Renda e Comprovante de Residência. “Vale salientar que a documentação é das duas partes”, destacou a coordenadora do Plantão Social, Eliene Ciarlini.

Segundo Eliene, após o término das inscrições será divulgada a data oficial da cerimônia do Casamento, assim como o local da sua realização.