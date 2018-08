Inquérito do acidente que matou Eduardo Campos é concluído

A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a morte do político pernambucano Eduardo Campos. O relatório final sobre o caso foi apresentado na segunda-feira (6) à família de Campos e será apresentado também aos familiares do piloto Marcos Martins, que comandava a aeronave no momento do acidente.

O inquérito foi concluído a uma semana de completar quatro anos do acidente aéreo. As informações sobre o relatório vão ser divulgadas publicamente somente após a apresentação do relatório à família do piloto.

O então candidato à Presidência da República Eduardo Campos, que tinha acabado de fazer 49 anos, morreu no litoral sul de São Paulo, na queda de um jatinho, em 13 de agosto de 2014.

Além de Campos e do piloto Marcos Martins, morreram no acidente o copiloto Geraldo Magela Barbosa da Cunha e quatro integrantes da equipe que assessorava o ex-governador de Pernambuco:

Alexandre Severo Gomes e Silva, fotógrafo; Carlos Augusto Ramos Leal Filho, assessor; Marcelo de Oliveira Lyra, cinegrafista e Pedro Almeida Valadares Neto, assessor de campanha e ex-deputado federal.