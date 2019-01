Iniciado Campeonato Potiguar 2019

Competição iniciou na quarta-feira (9), com três jogos em Assu, Mossoró e Natal. A rodada foi complementada na quinta-feira,com partida entre Santa Cruz e América-RN, em Natal. O último jogo da primeira rodada aconteceu ontem, quinta (10), entre Santa Cruz e América-RN, na Arena das Dunas.

Ainda na segunda-feira (7), a Federação Norte-rio-grandense de Futebol divulgou a arbitragem da abertura do Campeonato Potiguar 2019. A audiência pública foi realizada na sede da FNF, em Natal, sob o comando do coronel Ricardo Albuquerque, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol. Estiveram presentes apenas os representantes de América-RN e Palmeira.

A competição tem início nesta quarta-feira (9), com três jogos: ABC x Globo FC, no Estádio Frasqueirão; Potiguar x Palmeira, no Estádio Nogueirão; e Assu x Força e Luz, no Estádio Edgarzão. O último jogo da primeira rodada acontece na quinta (10), entre Santa Cruz e América-RN, na Arena das Dunas. Todos os jogos estão marcados para as 20h.