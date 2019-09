Ingressos para estréia do Arena América (RN) podem ser comprados até amanhã (18)

É adiada a estréia da nova casa do Mecão. A Arena América, que teria seus portões abertos aos torcedores neste último sábado (14), só será inaugurada no próximo final de semana. A partida comemorativa será disputada entre os Amigos de Souza e os Amigos de Moura. Nada mais esperançoso do que o primeiro jogo no nosso estádio seja protagonizado por essas as duas e figuras históricas para o América.

No imaginário da torcida fica o acesso à Série A em 2006, ou o título do Nordeste em 1998. Além disso, é uma das poucas possibilidades de ver o América em campo com bola rolando. Já que a partida acontecerá no dia 22, o torcedor terá mais tempo pra comprar seu ingresso. O custo é de R$20 e pode ser adquirido na Sede social do clube até o dia 18 de setembro.

*Arthur Carvalho escreve para a Coluna do América no Brasil de Fato RN.

Edição: Isadora Morena