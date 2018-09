Índios resolvem combater desmatamento e apreendem equipamentos no Pará

Lideranças indígenas da etnia Tembé decidiram combater o desmatamento por conta própria. Um grupo de 600 indígenas autodenominados fiscais passaram a fazer nos últimos dias apreensões de caminhões, tratores e ferramentas de madeireiros que atuariam ilegalmente na Reserva Indígena Alto Rio Guamá, em Paragominas, sudeste do Pará.

No domingo, os fiscais indígenas apreenderam cinco máquinas e fizeram a detenção de duas pessoas. De acordo com Wender Tembé, os madeireiros foram liberados, mas as comunidades temem um ataque para recuperação do maquinário.

“Os madeireiros já cortam madeira lá há mais de oito anos. Várias denúncias já foram feitas contra os madeireiros. Todo o pessoal da região, todas autoridades do Pará sabem dessa exploração de madeira ilegal. Espero que não se agrave mais e não tenha derramamento de sangue. Mas que eles estão pressionado bastante os indígenas, eles estão. Ameaçando de invadir.”

A Polícia Federal enviou nesta segunda-feira 10 agentes para a Reserva Indígena Alto Rio Guamá.

A Secretaria de Segurança Pública do Pará encaminhou 15 policiais militares para o apoio. A PF é a responsável pelo combate ao desmatamento em terras indígenas e pela repressão a madeireiros que atuam ilegalmente nessas áreas.

Agência Brasil