Indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada é ‘cara de pau’, ‘imoral’ e ‘perigosa’, diz Bebianno

Em entrevista à BBC, o ex-secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno acusa o presidente de ser “cara de pau” em sua decisão de indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para chefiar a Embaixada do Brasil nos EUA.

“Eduardo, coitado, ele não tem a menor condição. Ele sequer sabe o papel de um embaixador. Ele não tem ideia. Eu convivi de perto com o Eduardo, ele não tem noções básicas de negociação, é um garoto, um menino, um surfista que teve um mandato por causa do pai, depois surfou de novo a onda do pai, na conquista do segundo mandato, mas é um rapaz completamente inexperiente. O nível acadêmico dele é bem iniciante, ele não tem condições”, diz Bebianno à BBC News Brasil.

Demitido por Bolsonaro em fevereiro, Bebianno pretende voltar a advogar em breve, mas, a longo prazo, seu projeto e o de se lançar candidato à prefeitura do Rio de Janeiro em 2020. Outra preocupação é a de se livrar das acusações de corrupção que surgiram após a eleição. Em fevereiro, a Polícia Federal abriu investigação para apurar possíveis desvios de dinheiro do fundo eleitoral e partidário.