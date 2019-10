Incêndios obrigam celebridades a abandonar mansões na Califórnia

Várias celebridades de Hollywood estão entre as 10 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas nesta segunda-feira devido ao poderoso incêndio que atinge uma região próxima a um condomínio de luxo em Los Angeles, no estado da Califórnia.

Os famosos deixaram seus pertences nos imóveis, como determinaram as autoridades locais, diante do avanço do Getty, nome dado ao incêndio devido à proximidade com o museu The Getty Center, que já queimou mais de 200 hectares e 10 mansões.

O ator Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia entre 2003 e 2011, foi um dos que revelou ter sido obrigado a deixar a mansão em que vive às 3h30 (horário local). Apesar do inconveniente, o astro hollywoodiano foi ao Twitter agradecer aos bombeiros que estão correndo perigo para controlar o incêndio e proteger a população.

A famosa apresentadora Maria Shriver, ex-esposa de Schwarzenegger, passou pela mesma situação. Nas redes sociais, ela agradeceu aos bombeiros por ajudar sua família a deixar a mansão em que vive e pediu aos demais moradores que saiam de suas casas devido à velocidade de avanço do Getty.

As rajadas de vento superiores aos 100 km/h atrapalham o trabalho de controle das chamas. Mais de dez focos diferentes de incêndio obrigaram o governo da Califórnia a retirar 200 mil pessoas em todo o estado de suas casas. Blecautes programados também afetam a vida de 1 milhão de pessoas.

Outro dos afetados pelo incêndio foi o astro LeBron James, principal nome da NBA, liga americana de basquete. O jogador do Los Angeles Lakers classificou a noite “louca”, disse que custou a encontrar um lugar para ficar com a família e avisou aos moradores da região que o Getty “não é nenhuma piada”.

Já a atriz Kristin Davis, conhecida pela participação no seriado “Sex and the City”, postou uma imagem nas redes sociais onde é possível ver as chamas bem perto da casa onde ela vive.

“Isso nos acordou também. Estamos a salvo. Crianças e cachorros. Obrigado, bombeiros. Por favor: todos devem ir para uma área de evacuação. Se mantenham a salvo”, escreveu a atriz para seus seguidores.

Como medida de emergência, a estreia de “O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio”, que ocorreria no Teatro Chinês de Hollywood na noite de hoje, foi cancelada devido aos incêndios. Curiosamente, o filme tem mais uma vez Schwarzenegger, um dos afetados pelo Getty, no elenco. EFE

Agência EFE