Incêndios no Pantanal e no Cerrado paraguaios já devastaram 61 mil hectares

A presidente do Instituto Florestal Nacional do Paraguai (Infona), Cristina Goralewski, disse à Agência Efe nesta sexta-feira que os dois grandes incêndios registrados no país recentemente, próximos à fronteira do Brasil, já devastaram 61.320 hectares.

Os números foram obtidos através da medição da plataforma Global Forest Watch, organização que acompanha o uso racional das áreas naturais do país, que indicaram um aumento preocupante das queimadas.

