Incêndio destrói restaurante Gonzaga da Panelada em Mossoró

O restaurante Gonzaga da Panelada, localizado na Rua Jeremias da Rocha, no Bairro Santo Antônio, em Mossoró, foi destruído por um incêndio na madrugada desta quinta-feira, 14 de junho. Dois veículos que estavam dentro do prédio também foram consumidos pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

No andar de cima do prédio, mora a família dona do restaurante. Cinco pessoas estavam dormindo no apartamento no momento do incêndio e conseguiram escapar por uma escada na lateral. Um dos quartos da casa também foi atingido pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou o restaurante já havia sido destruído. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que começou por volta das 4h20.

Os Bombeiros irão emitir laudo apontando o que teria provocado o incêndio.

Fotos: Luciano Lellys.