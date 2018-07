Incêndio destrói parte do Hospital do Rim; Unidade suspende atendimentos

Um incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 27 de julho, destruiu parte do Hospital do Rim, localizado na Rua Duodécimo Rosado, no bairro Nova Betânia, em Mossoró. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h40, mas quando a equipe chegou as chamas já tomavam o prédio. Os atendimentos foram suspensos na unidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de que o incêndio tenha sido criminoso, pois na semana passada o hospital foi arrombado e os criminosos tentaram atear fogo no prédio, mas não conseguiram. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Os locais onde ficam instaladas as máquinas de hemodiálises não foram afetados pelo fogo.