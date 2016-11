Imagem de Santa Luzia percorre 17 cidades potiguares no final de semana

A Imagem de Santa Luzia, tida por devotos como a protetora da visão, percorreu 17 cidades potiguares neste final de semana. No sábado, 05 de novembro, a imagem saiu de Mossoró em peregrinação às 6h e passou pelas cidades de Apodi, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Itaú, Umarizal, Lucrécia, Frutuoso Gomes, Antônio Martins, Serrinha dos Pintos e Martins, onde chegou às 18h.

Da Capela Jesus Ressuscitado, no Sítio Canto, a imagem seguiu, às 18h40, para a Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição, retornando para o Sitio Canto para pernoite na residência do casal Antônio de Castro e Socorro Dias.

Já no domingo, às 5h30, a imagem de Santa Luzia foi levada à Igreja Matriz de Martins para celebração da missa dominical presidida pelo padre Netinho. Após a missa, o cortejo religioso retornou para Mossoró, passando pelas cidades de Patu (com parada para celebração na Igreja de Nossa Senhora das Dores), Serra do Lima (Celebração na Igreja Nossa Senha dos Impossíveis), Almino Afonso, Rafael Godeiro, Olho D’água do Borges e Caraúbas.

A peregrinação da imagem faz parte dos preparativos para a Festa da Virgem de Siracusa “Santa Luzia”, padroeira da cidade, deste ano, organizada pela Diocese de Santa Luzia em Mossoró. Em 2016, a festa tem como tema “Do martírio de Luzia a uma Igreja em missão” e será celebrada entre os dias 03 e 13 de dezembro, quando acontece o encerramento com Procissão, atraindo milhares de fiéis de todo o País.