Iluminação especial no Congresso lembra o Dia Mundial das Doenças Raras

O Palácio do Congresso Nacional manterá até o dia 4 de março a iluminação especial, nas cores lilás, azul, verde e rosa, em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras. A data, celebrada em 28 de fevereiro neste ano e em 29 de fevereiro, nos anos bissextos, objetiva conscientizar a população, os órgãos de saúde pública e profissionais da área sobre os tipos de doenças raras existentes e a dificuldade que os pacientes enfrentam para conseguir tratamento ou cura.

Doenças raras

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Europeia de Doenças Raras (Eurordis), doença rara é aquela que afeta até 65 em cada 100 mil indivíduos, o que equivale a pelo menos 13 milhões de brasileiros. Estima-se que existam aproximadamente 7 mil tipos diferentes de doenças raras. Oitenta por cento delas decorrem de fatores genéticos; as demais advêm de causas ambientais, infecciosas, imunológicas, entre outras. Setenta e cinco por cento das Doenças Raras manifestam-se na infância, entre zero e cinco anos, contribuindo para a mortalidade antes dos 18 anos de vida.