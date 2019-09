III FECIRME apresentará mais de 70 projetos

Na próxima quinta-feira (12) a Secretaria Municipal de Educação realizará a abertura da III Feira de Ciências da Rede Municipal de Ensino (FECIRME), que acontecerá às 18h, no Salão Ilha, do Hotel Villa Oeste. O evento de abertura terá a participação do Prof. Dr. Ivo Leite Filho, coordenador geral de popularização da ciência, do Ministério da Educação (MEC) . A palestra terá como tema “Popularização da Ciência”.

“O evento está em sua terceira edição e de lá para cá só tem crescido, tanto um número de participantes, como também nos resultados. Nas escolas é cada vez maior o sentimento de envolvimento dos alunos com a iniciação científica. E é justamente esse o nosso principal objetivo, fazer com que nossos alunos, além da grade curricular oferecida pela nossa rede, tenham também a oportunidade de conhecer e aprender através dos projetos de pesquisa. Toda a comunidade de Mossoró está convidada a prestigiar a nossa FECIRME”, convidou Magali Delfino, secretária municipal de Educação.

Na sexta-feira (13), a partir das 7h30, tem início a exposição dos projetos científicos dos alunos de escolas do 6º ao 9º Ano. Nesta edição a FECIRME traz números expressivos: 646 projetos apresentados nas feiras escolares, desses 72 projetos foram selecionados para a FECIRME, envolvendo 26 escolas, 1.938 alunos e 130 professores orientadores. Ao final do evento, às 16h40, a Secretaria Municipal de Educação divulgará os projetos vencedores que serão selecionados para participarem da Feira do Semiárido Potiguar, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA).

“A FECIRME além de incentivar a iniciação da prática científica entre os alunos da Rede Municipal de Ensino, possibilita que eles mostrem seus trabalhos em um evento maior como é o caso da Feira do Semiárido Potiguar. E de lá da UFERSA os nossos alunos tem conseguido nos últimos anos carimbar acessos para outras feiras em diversos estados do nossa país mostrando a qualidade do ensino que é ofertado em nosso município”, destacou Goretti Silva, coordenadora geral da FECIRME.

Prefeitura de Mossoró