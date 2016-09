IFRN recebe 22.760 inscrições para o Exame de Seleção 2017

Foi divulgado hoje (19), pela Pró-Reitoria de Ensino do IFRN, a lista de concorrências dos 31 cursos ofertados pelo processo seletivo Exame de Seleção 2017.

Entre os dias 24 de agosto e 12 de setembro, período de inscrição, 22.760 candidatos se inscreveram no processo seletivo. O curso que apresentou a maior concorrência foi o Técnico Integrado em Informática, do Campus Mossoró, com 18,81 inscritos por vaga. O curso foi seguido pelo Técnico em Controle Ambiental, ofertado pelo Campus Natal-Central, com 17,09 candidatos. O curso com a menor concorrência foi o Técnico Integrado em Edificações, do Campus São Paulo do Potengi.

O Exame de Seleção deste ano está ofertando um total de 3.023 vagas. A concorrência divulgada diz respeito ao número geral de inscritos por número de vagas, sem fazer distinção entre alunos de escolas públicas ou privadas. Metade das vagas ofertadas é destinada para alunos do ensino público.

A prova deste ano será aplicada no dia 16 de outubro de 2016, às 13h, no local determinado no cartão de inscrição – que estará disponível a partir do dia 10 de outubro – no Portal do Candidato. No dia da prova os candidatos devem estar portando um documento de identidade com foto, o cartão de inscrição e uma caneta esferográfica preta. Em caso de perda ou roubo do documento de identificação e não existindo outro documento previsto, o candidato deverá obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência Policial, no qual deverá constar a perda ou extravio do documento com prazo de emissão de no máximo 30 dias consecutivos.