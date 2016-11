IFRN Mossoró abre inscrições para seleção de professor substituto de Sociologia

Começam nesta segunda-feira, 28 de novembro, as inscrições no processo seletivo para professor substituto de Sociologia no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) de Mossoró. As inscrições poderão ser feitas até o dia 05 de dezembro através do site do IFRN.

A taxa de inscrição no processo seletivo custa R$ 70 e pode ser paga em qualquer agência bancária até a data do vencimento. Os candidatos têm até a terça-feira, 29 de novembro para solicitar isenção da taxa de inscrição. O resultado do requerimento de isenção será publicado na quarta-feira, 30 de novembro.

O processo seletivo será constituído por uma prova de desempenho (eliminatória e classificatória) e de uma prova de títulos (classificatória). A prova de desempenho e entrega dos Títulos estão marcadas para o dia 14 de dezembro. Já resultado parcial da seleção deve ser publicado no dia 22 de dezembro.

Interessados em passar pela seleção podem acessar as exigências para o cargo e demais aspectos no edital 33/2016.