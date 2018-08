IFRN lança edital com 3.148 vagas para cursos técnicos integrados

A Coordenação de Acesso Discente (Cadis) do IFRN, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino (Proen), divulgou, nesta sexta-feira, 03/08, o Edital Proen/IFRN n° 29/2018 de que trata da divulgação do Exame de Seleção 2019. Realizado através de processo seletivo, o Exame dará acesso a 3.148 vagas, distribuídas em 82 cursos técnicos integrados ao ensino médio, nos turnos matutino e vespertino, em 20 Campus espalhados pelo Rio Grande do Norte. Voltado para estudantes que estejam concluindo ou já concluíram o ensino fundamental, 50% das vagas são reservadas a estudantes de escolas públicas por meio do Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania (ProITEC).

Inscrições e pagamentos

As inscrições para o processo seletivo começam no dia 10 de agosto e vão até o dia 03 de setembro, quando devem ser feitas no Portal do Candidato. Também realizada via Portal, a solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser realizada entre os dias 10 e 20 de agosto, com resultado final previsto para ser divulgado no dia 29. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00, deve ser efetuado até o dia 04 de setembro. Os alunos participantes do ProITEC, conforme orientações constantes no Edital 29/2018 – Proen/ IFRN, estão isentos dessa taxa.

A divulgação do cartão de inscrição, em que contém data, local e horário de prova, está prevista para o dia 28 de setembro de 2018. Esse documento deve ser apresentado no dia da realização da prova, 14 de outubro de 2018. Os candidatos que quiserem solicitar atendimento diferenciado e nome social têm até o dia 31 de agosto para procurar o campus para o qual se inscreveu no ato da inscrição. O parecer da solicitação será divulgado no dia 14 de setembro, no e-mail do solicitante.

Prova

Compostas por 40 questões de múltipla escolha (20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática) e uma produção textual escrita, as provas do Exame de Seleção serão aplicadas no dia 14 de outubro de 2018. No dia da prova, os participantes devem comparecer ao local definido portando documento oficial com foto, cartão de inscrição impresso e com uma caneta esferográfica transparente preta. Caso o candidato não possua o documento – por motivos de roubo, furto ou perda –, deverá apresentar, obrigatoriamente, o Boletim de Ocorrência, no qual deverá constar a perda ou o extravio do documento, com prazo de emissão de, no máximo, 30 dias consecutivos.

Resultado

A divulgação do resultado das questões de múltipla escolha ocorrerá em 01 de novembro de 2018. Nesse mesmo dia, será divulgada a lista de candidatos habilitados a terem suas provas discursivas corrigidas. Já a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva ocorrerá no dia 12 de novembro de 2018. O resultado final está previsto para ser publicado no dia 04 de dezembro de 2018. Os candidatos aprovados devem realizar as pré-matrículas entre 07 e 09 de janeiro de 2019, no Campus selecionado para ingresso no primeiro semestre letivo de 2019.

