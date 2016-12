IFRN conquista o conceito 4 em avaliação institucional do MEC

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Natal-Central, conquistou o conceito 4 de avaliação institucional do Ministério da Educação (MEC), considerado “perfil muito bom de qualidade”. O instituto recebeu a visita de avaliadores para o processo de recredenciamento como Instituição de Ensino Superior (IES) no período de 16 a 18 de novembro. Os conceitos de avaliação variam de 1 a 5.

“Considerando que é a primeira vez que passamos pelo processo de recredenciamento, esse 4 tem valor de 5 e mostra a força do nosso trabalho em equipe. Conseguimos mostrar a pessoas que não conheciam a Instituição o valor da educação pública e de qualidade que ofertamos”, comemorou a diretora de Avaliação e Regulação do Ensino do IFRN, Tarcimária Gomes.

As considerações finais do relatório do MEC afirmam que o Campus Natal-Central do IFRN contempla “respeito à diversidade e inclusão social”, “compromisso com a construção do cidadão”, como também a “defesa e promoção da educação em direitos humanos”.

Para chegar ao conceito, os avaliadores observaram 5 eixos: o Planejamento e a Avaliação Institucional, o Desenvolvimento Institucional, as Políticas Acadêmicas, as Políticas de Gestão e a Infraestrutura Física. Em 4 itens desses eixos, o IFRN recebeu avaliação máxima: “Inovação tecnológica e propriedade intelectual”, “Instalações sanitárias”, “Salas(s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente” e “Espaços de convivência e de alimentação”.

Em Inovação Tecnológica, o relatório faz menção à criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFRN, ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, como também ao programa de incubadoras de empresas.

O relato sobre a Incubadora Tecnológica Natal-Central (ITNC), com 13 empresas instaladas, 16 já graduadas, contrato de fornecimento de tecnologia e outros resultados de sucesso, fizeram os avaliadores considerarem que a Instituição atende, “de maneira excelente, as questões relacionadas à inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo”.

“A avaliação apontou que estamos no caminho certo para melhorar cada vez mais nosso ensino, pesquisa e extensão. São as ações planejadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que mostram o nosso compromisso com a sociedade potiguar, com o uso dos recursos financeiros a nós destinados e com as pessoas que fazem o IFRN, sejam alunos ou servidores”, explicou o reitor do Instituto, professor Wyllys Farkatt Tabosa.

Cursos ofertados

O Campus Natal-Central do IFRN oferta 4 cursos de licenciatura (Espanhol, Física, Geografia e Matemática), 9 superiores de tecnologia (Gestão Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Construção de Edifícios, Gestão Ambiental, Comércio Exterior, Construção de Edifícios, Gestão Ambiental e Redes de Computadores).

A instituição também conta com um bacharelado em Engenharia de Energia, além de especializações e 3 dos 4 mestrados ofertados pelo IFRN (Mestrado Acadêmico em Educação Profissional, Mestrado Profissional em Ensino de Física e Mestrado Profissional em Uso Sustentável dos Recursos Naturais).

O relatório dos avaliadores sobre o IFRN pode ser acessado neste link .