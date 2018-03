IFRN abre 1370 vagas para cursos técnicos

A Pró-Reitoria de Ensino (Proen) divulgou sexta-feira (16) o Edital 09/2018 – Processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente e o Edital 10/2018 – Processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio na forma integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos. Os cursos iniciarão no segundo semestre letivo de 2018.

As inscrições devem ser realizadas no Portal do Candidato, no período de 19 de março de 2018, a partir das 14h até o dia 12 de abril de 2018 às 18h, horário local. O candidato pode solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição no período de 19 a 27 de março de 2018, até 22h, horário local, também no Portal do Candidato.

As provas serão realizadas no dia 13 de maio de 2018, entre 8h e 12h, nas cidades onde os candidatos, se aprovados, serão matriculados e frequentarão os cursos. Os candidatos devem chegar no local onde realizarão a prova, entre 07h e 07h45min.

Podem se inscrever para os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente, portadores de certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente.Já para os cursos técnicos de nível médio na forma integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos, as inscrições são destinadas aos portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental (ou de curso equivalente), que desejem cursar o ensino médio integrado a uma formação profissional e que tenham 18 anos completos até o último dia de matrícula.

O cronograma dos processos seletivos e os respectivos anexos estão disponíveis nos editais, confira:

Edital 09/2018 – Processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio na forma subsequente

Edital 10/2018 – Processo seletivo para os cursos técnicos de nível médio na forma integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos.