IFRN oferta 1.278 vagas para cursos técnicos em 11 cidades

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) irá abrir 1.278 vagas em cursos técnicos distribuídas em 13 campi no Estado. As inscrições começam a partir das 14h da próxima segunda-feira, 07 de novembro, e seguem até 21 deste mês através do site do instituto. São 1.168 vagas em cursos subsequentes e 116 no ProEJA, voltado para estudantes que concluíram o Ensino Fundamental.

A taxa de inscrição custa R$ 20 e deve ser paga até o dia 22 de novembro em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Os candidatos que desejarem pedir isenção da taxa terão de comprovar entre os dias 07 e 11 deste mês ter renda familiar baixa.

A seleção dos candidatos, tanto para os cursos técnicos subsequentes quanto para o ProEJA, será feita por meio de prova objetiva de Português, Matemática e redação, a ser aplicada no dia 11 de dezembro. Os candidatos poderão acessar o cartão de inscrição a partir do dia 2 de dezembro, no portal do candidato.

Confira abaixo o detalhamento dos cursos:

Técnico Subsequente

Apodi: Agropecuária (matutino), Manutenção e Suporte em Informática (noturno);

Ipanguaçu: Meio Ambiente (matutino);

João Câmara: Administração (noturno), Eletrotécnica (noturno);

Macau: Recursos Pesqueiros (noturno);

Mossoró: Edificações (matutino), Eletrotécnica (vespertino), Mecânica (noturno), Informática (vespertino);

Natal – Central: Geologia (matutino), Mineração (vespertino), Segurança do Trabalho (vespertino), Edificações (vespertino e noturno), Estradas (noturno), Eletrotécnica (noturno), Mecânica (matutino), Petróleo e Gás (noturno);

Natal – Cidade Alta: Eventos (vespertino), Guia de Turismo (noturno);

Natal – Zona Norte: Manutenção e Suporte em Informática (matutino);

Nova Cruz: Administração (noturno);

Parnamirim: Mecatrônica (noturno), Rede de computadores (noturno);

Santa Cruz: Refrigeração e Climatização (vespertino);

São Gonçalo do Amarante: Edificações (vespertino);

São Paulo do Potengi: Edificações (matutino).

ProEJA