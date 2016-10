IFRN abre 2.450 vagas de cursos à distância

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abre nesta terça-feira, 25 de outubro, a partir das 14h, as inscrições para as seleções dos cursos técnicos e do programa Profuncionário. As duas modalidades são cursos à distância e contam com 2.450 vagas.

Interessados podem se inscrever até as 22h do dia 03 de novembro deste ano através do site do Processo Seletivo. Para se inscrever, é necessário possuir certificado de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente. O resultado final será divulgado no dia 08 de novembro.

Estão abertas inscrições nos cursos de Técnico de Segurança; Guia Turístico e; Informática para Internet; Pelo Edital Nº 36/2016, são 1.090 vagas divididas entre 15 campi e 250 vagas entre os polos de Assu, Grossos e Lajes.

As formações do Profuncionário, Edital Nº 35/2016, são Alimentação Escolar; Infraestrutura Escolar e; Secretaria Escolar. Nesta modalidade são 1.100 vagas voltadas para pessoas em efetivo exercício de alguma função nas escolas das redes municipal, estadual ou federal de ensino. As turmas estão divididas entre 12 campi do IFRN.

A classificação das vagas por campus/polo e por curso será feita conforme ordem crescente do número da inscrição dos candidatos com inscrição deferida.