Idoso de 70 anos é morto durante assalto em Mossoró

Um idoso de 70 anos de idade morreu com um tiro no peito durante um assalto na noite deste domingo (19) em Mossoró, no Oeste potiguar. O crime aconteceu por volta das 19h, no bairro Lagoa do Mato. A vítima foi identificada como Francisco de Assis Oliveira.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem estava na calçada com amigos quando assaltantes chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e foram em direção às vítimas. Na ação, o idoso teria ficado assustado e reagido.

Um dos criminosos atirou no peito da vítima, que morreu no local. Após os crime, a dupla fugiu em direção ao bairro Boa Vista. A PM realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

Fonte: Portal Grande Ponto