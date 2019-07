Idosas comemoram Dia da Avó com programação especial no Parque Municipal

As idosas atendidas pelo Centro Geriátrico Madalena Aires tiveram uma manhã especial nesta sexta-feira, 26. Elas participaram de atividades de lazer e esporte no Parque Municipal Maurício de Oliveira. Cerca de 30 idosas participaram da programação.

A artesã Ana Ferreira participa de todas as atividades do Centro Geriátrico. “Eu não sei nem dizer o que é melhor, porque eu gosto muito de participar de tudo. A gente fica feliz com os passeios, com as atividades”, disse.

Maria de Lourdes disse que fica mais feliz quando tem os passeios. “Eu amo esses passeios em datas comemorativas, a gente sai da rotina de casa”, afirmou.

As participantes fizeram atividades físicas, desfile e a programação ainda contou com lanche e sorteio de brindes.

