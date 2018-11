Idosa de 106 anos é morta a pauladas no Maranhão

Um crime bárbaro, chocou a pequena cidade de Feira Nova, com cerca de 8.500 habitantes, a 783 km de São Luís. Uma idosa de 106 anos, identificada como Antônia Conceição da Silva, conhecida como “Antônia do Padre, foi morta brutalmente a pauladas na madrugada deste sábado (17). A idosa morava com um neto e tinha, durante o dia, a companhia de uma cuidadora.

A idosa teve sua casa invadida por assaltantes, que de forma audaciosa, entraram pelo telhado. No momento do crime, acontecia uma seresta próximo à residência onde, segundo testemunhas, estava o seu neto. Por isso é que a vítima estaria sozinha no momento da invasão.

Suspeita-se de latrocínio. De acordo com informações prestadas pela polícia, os criminosos tiraram a idosa que estava dormindo no sofá e arrastaram pela casa em busca de dinheiro, e espancada até a morte.

A idosa era aposentada, o que leva a crer que os assassinos estivesse à procura de algum dinheiro.

O corpo foi arrastado pela casa, que foi completamente revirada.A Polícia Militar acredita em espancamento por pauladas, já que o rosto da vítima estava completamente desfigurado. Dona Antônia da Conceição foi encontrada já sem vida pelo neto que teria voltado mais cedo da seresta.

A Polícia Civil de Riachão foi chamada para fazer a perícia do local. O comandante Jesus já está em campo à procura de informações e pistas que possam levar aos criminosos. A PM já tem alguns suspeitos em vista, mas ninguém foi preso até o momento.