Hudson Holanda – Patu

MUITAS FELICIDADES…

Semana de festa e alegria para os queridos: Cassio Silva (16/01), a querida Sandra Soares, o Pároco de nossa cidade pe. Américo Leite e Carlos Negreiros (17/01), o grande amigo Getúlio Barbos e Edivânia Rocha (18/01), hoje a festa é para a amiga Ady Gurgel e amanha para o grande Rodrigo Fernandes, Sucesso!

MATRÍCULAS ABERTAS

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura informa que o período de rematrículas na rede municipal de ensino, se encerrou hoje, mas o período para matricula de novatos será iniciado no dia 22/01 e segue até o dia 27/01, das 08h às 12h. Corrobora ainda que a Escola Municipal Governador Aluízio Alves, que fica localizada no Bairro da Estação, está com oferta de matrículas para o turno vespertino, educação infantil e 1º ano do Ensino Fundamental.

ACADEMIA PATUENSE DE LETRAS

Conforme o calendário anual da Academia Patuense de Letras e artes acontece neste sábado a primeira Assembleia Geral do ano, na ocasião se celebra os dois anos de fundação da instituição e elogios aos patronos das cadeiras 03 e 04, o evento solene acontece na Câmara Municipal de Patu à partir das 19hs.

DECRETO

Um novo decreto da Prefeitura de Patu tem causado polêmica na população, pois viabiliza a retirada de animais abandonados que transitam em liberdade por nossas avenidas e prevê multa para os seus proprietários. Acreditamos que a medida, aplicada conforme as especificidades, deverá prevenir acidentes e outras eventualidades que possam ocorrer. De acordo com o decreto, todos os animais encontrados nas ruas e avenidas da cidade, serão removidos para onde funcionava o antigo Abatedouro Público Municipal e os seus proprietários serão multados de acordo com a lei.

VERÃO TURBINADO

