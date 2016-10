Hospital Tarcísio Maia desenvolve programação especial na Semana do Servidor

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) realiza no período de 24 a 27 deste mês, a IX Semana do Servidor do HRTM, em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. O evento tem como tema “É Tempo de Mudar para Viver Melhor” e objetiva proporcionar momentos de conhecimento e reflexão sobre como o servidor está cuidando da própria saúde e dos obstáculos que enfrenta no trabalho.

A Semana do Servidores é realizada através da Assessoria de Recursos Humanos e do Núcleo de Estágio e de Educação Permanente (ARH/NEEP) sala de reunião da instituição hospitalar da unidade.

Programação

Na programação, estão inclusos debates e atividades como massagem e momentos de beleza. Também será lançado um programa voltado para a aposentadoria, tema discutido ainda nas palestras. Confira:

Segunda-feira, 24 de outubro.

8h30 – apresentação cultural;

9h – “ Capacitação sobre Liderança e Gestão ”, voltada para os coordenadores. Ministrado pelo professor do curso de Administração, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Vagner Miranda;

15h – palestra "É Tempo de Mudar Para Viver Melhor", com a assistente social Dorisângela Lima, da Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. Ela é especialista em Gestão de Pessoas, Educação em Saúde e Gestão Pública;

Terça-feira, 25.

9h – “ Massagem Sensorial” com a fisioterapeuta Priscila Lemos, e alunos do curso de fisioterapia da Universidade Potiguar (UNP), Campus de Mossoró;

14h30 – "Envelhecimento Saudável", palestra que será proferida pelo médico geriatra Lázaro Medeiros. Após a palestra, apresentação do Programa de Preparação para a Aposentaria: "Maturidade Ativa";

Quarta-feira, 26.

9h – Comemoração dos Aniversariantes do Mês ;

; 16h – “Construindo sua Marca”, palestra com o Dr. Ernani Pinheiro, médico psiquiatra com atuação em Mossoró;

Quinta-feira, 27.

Pela manhã – “Momento de Beleza”;

15h – Mesa Redonda: “Qualidade de Vida e Saúde”: 1. “Qualidade de Vida na Prevenção de Doenças Crônicas” – Moabe Florêncio – Educador Físico e Fisioterapeuta. 2. “Alimentação Preventiva e Saúde”, com o nutricionista Renan Tarvernat, informa Flávia Câmara, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente do HRTM.