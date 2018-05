Hospital Regional Tarcísio Maia tem uma das alas atingida por fogo

Na madrugada desta sexta-feira (25), uma das centrais de ar condicionado do Hospital Regional Tarcísio Maia incendiou. A ala atingida foi a de repouso masculino, e por ter acontecido durante as primeiras horas da manhã, causou grande susto entre pacientes e funcionários. Os pacientes foram movidos para os corredores.

O fogo foi provocado pela central dentro da ala, entretanto, não se sabe o que pode ter causado a falha no aparelho. A assessoria do hospital foi contatada, porém foi alegado que não havia informes sobre o tema.

Um vídeo no momento do acontecimento foi gravado, nele, o representante Adiclésio Maia, apresenta reclamações sobre o descaso do Governo do Estado com a Saúde Pública.

Veja o vídeo a seguir: