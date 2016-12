Hospital Rafael Fernandes promove Seminário de Atualização em HIV/AIDS em Mossoró

O Hospital Rafael Fernandes promove nesta quarta-feira (7), o Seminário de Atualização em HAIV/AIDS. O encontro acontece de 08h às 12h e de 14h às 17h, no Auditório da Igreja dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons), na rua Rui Barbosa, s/n, Centro, em Mossoró.

O evento está sendo realizado em parceria com a II Unidade Regional de Saúde Pública (II Ursap), com sede em Mossoró-RN, como uma das ações pelo Dezembro Vermelho, e fomentará o debate como uma estratégia para qualificar profissionais de saúde para o enfrentamento do HIV/AIDS, agravo que ainda afeta milhares de pessoas do mundo inteiro.

O Hospital Rafael Fernandes foi fundado em julho de 1990. É especializado em doenças infecto-contagiosas sendo referência no tratamento da AIDS, hanseníase e tuberculose, para toda a região do Oeste potiguar. O Hospital dispõe hoje do atendimento Hospital-dia, no qual o paciente soropositivo é tratado durante o dia e retorna para sua casa à noite.