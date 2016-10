Hospital da Mulher, revelações surpreendentes

A audiência promovida pela Câmara Municipal de Mossoró, com o objetivo de discutir o fechamento do Hospital da Mulher, trouxe informações surpreendentes para a população.

O presidente da OAB, advogado Canindé Maia, denunciou que a intervenção na APAMIM foi decida em um gabinete, sugerindo que houve motivação política para o ato.

Médicos e funcionários do Hospital da Mulher e da APAMIM declararam que a intervenção foi fruto de uma decisão judicial sem conhecimento de causa, pois o juiz federal que a determinou não tinha conhecimento mais profundo do caso. Baseou-se em relatório do presidente do Conselho Regional de Medicina de Mossoró que, segundo eles, foi escamoteado, com objetivos que precisam ser melhor esclarecidos.

O mérito da Audiência é que o Estado deverá rever a decisão desse fechamento e fazer retornar as atividades do Hospital da