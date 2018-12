Homens são presos com pasta base de cocaína na BR 101 em Natal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada desta quinta-feira (27) no perímetro urbano da BR 101 em Natal, 1 Kg de pasta base de cocaína e prendeu dois homens, um de 30 anos e outro de 31 anos.

A dupla seguia em um Classic quando foi abordado por uma equipe da PRF. Ao perceberem o nervosismo do condutor, os policiais realizaram uma busca no interior do automóvel, quando encontraram sob o banco do passageiro, um pacote contendo aproximadamente um quilo de pasta base de cocaína. A droga estava sendo levada da praia do meio para ser entregue em um posto de combustível, na zona sul de Natal.

Após o flagrante, foi dada voz de prisão e os ocupantes do veículo foram conduzidos à Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. O crime de tráfico de drogas remete a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Essa foi a segunda apreensão de droga feita pela PRF, nas últimas 48 horas, na região metropolitana de Natal.