Homens são executados com tiros de pistola próximo a quadra de esportes

Noite violenta em Mossoró com o registro de um duplo homicídio.

O crime ocorreu por volta das 22h nas proximidades da quadra do Colégio Pequeno Príncipe, no bairro Paredões.

De acordo com as primeiras informações dois homens trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pelos atiradores.

As vítimas foram atingidas com vários tiros disparados de pistola tendo morte instantânea.

Segundo populares que encontravam-se no local as vítimas são conhecidas como Jefferson Bruno Nogueira de Moura, 20, residente no bairro Abolição e José Nilton Rocha, 49.

O Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) encaminhou a remoção dos corpos na noite desta quinta-feira para identificar os corpos e libera-los para sepultamento.