Homem sofre tentativa de homicídio

Na tarde desta terça-feira (27), uma tentativa de homicídio aconteceu na rua Manoel Balbino da Costa, próximo ao antigo Bar do Cupim, bairro Bom Jesus, em Mossoró.

A vítima identificada como Antônio Pereira da Silva, 49 anos, natural do Estado do Ceará, estava em sua em sua casa quando dois homens em uma moto HONDA BROS chegaram em frente à sua residência e já foram atirando contra ele.

Antônio reagiu e tentou tomar a arma do criminoso, mas não conseguiu e acabou sendo atingido com um tiro na coxa e outro no abdômen.

Não há informações sobre a motivação do atentado.

Foto: Passando na Hora