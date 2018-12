Homem morre em troca de tiros com a polícia em Mossoró

Um homem, identificado como Carlos Eduardo Felipe da Silva, de 38 anos, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada deste sábado, 15 de dezembro, em Mossoró. De acordo com a polícia, dois homens que estavam em uma motocicleta Honda Bros vermelha, placa QGH 3480, trocaram tiros com os PMs no Conjunto Estrada da Raiz, bairro Santo Antônio.

Baleado, Carlos Eduardo foi socorrido pelos policiais para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiu.

O homem que conduzia a motocicleta, Alex Terbio Duarte da Silva, tentou fugir, mas foi preso. Com a dupla, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com a numeração raspada. A arma e a moto foram levadas para a Delegacia de Plantão.