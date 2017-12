Homem morre baleado no olho no bairro Belo Horizonte

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros por volta de 21h30 da sexta feira, 15 de dezembro, em um antigo bar na Avenida Alberto Maranhão, no Bairro Belo Horizonte, em Mossoró. O homem, de aparência jovem, foi baleado no olho esquerdo e estava em uma moto com queixa de roubo.

Moradores da região informaram à polícia que ouviram um disparo de arma de fogo e viram uma moto saindo do local, mas os assassinos não foram identificados.

O corpo foi removido para a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP), onde aguarda por familiares que possam identifica-lo.

Foto: Passando na Hora.