Um homem assassinou sua ex-namorada, nesta terça-feira, e em seguida entrou em uma igreja evangélica armado onde matou mais três pessoas, na cidade de Paracatu, em Minas Gerais, de acordo com informações da polícia local.

Identificado como Rudson Aragão Guimarães, de 39 anos, chegou na residência de sua mãe, onde estava a ex-namorada, no bairro de Bela Vista, e a matou com uma facada no pescoço.

Agência EFE