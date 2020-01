Homem ferido a golpes de faca em Serra do Mel morre no Hospital

José Alves da Cruz, 48 anos de idade, ferido a golpes de faca no último domingo (26) em Serra do Mel, não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no início da tarde desta quarta feira 29 de janeiro de 2020, no Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró, região Oeste Potiguar.

As informações repassadas pelo comandante do destacamento da PM naquela cidade, sargento Waldemir, mostram que José Alves se envolveu em discussão em lanchonete na Vila Brasília e durante o desentendimento ele acabou sendo furado duas vezes, pelo acusado Hugo Cezar Bezerra Izidro que foi preso em flagrante pela PM.