Homem executado na margem da BR-110 em Mossoró

O domingo começou com o registro de mais um homicídio em Mossoró. Por volta das 05h00 foi localizado um corpo sem vida na BR-110, estrada que liga as cidades de Mossoró a Upanema.

O crime ocorreu nas proximidades da Sucata de J. Patrício. O corpo do homem, sem identificação foi encontrado na margem da BR com marcas de tiros.

De acordo como o perito do Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep), o corpo jovem apresentava uma perfuração de escopeta no pescoço e de pistola, na barriga e no rosto.

A polícia de Mossoró não tinha nenhum boletim de ocorrência sobre vítima de rapto ou de desaparecido de casa nas últimas horas. O corpo foi removido para o Itep onde aguarda reclamação por parte de algum familiar.