Homem é morto dentro de casa em Natal e polícia investiga se herança foi o motivo do assassinato

Corpo do marceneiro Arnauld Pedro da Silva foi encontrado na sala do imóvel no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal.

O corpo do marceneiro Arnaud Pedro da Silva, 61 anos de idade, foi encontrado, hoje, na sala do imóvel em que morava, no bairro Felipe Camarão, Natal, com marcas de tiros na cabeça e no tórax.

Vizinhos da vítima disseram que escutaram discussão dentro da residência na noite anterior por conta da disputa por uma herança, mas o motivo ainda está sendo investigado.

O imóvel em que Arnauld residia seria parte de um inventário e era disputado por outros parentes que queriam receber o valor que lhes cabia.

A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) apura o caso.