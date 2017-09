Homem é morto a tiros no bairro Santo Antônio

Na manhã desta terça-feira, 26 de setembro, um homem, identificado como Fernando Bezerra da Silva, conhecido como “Mamosa”, de 25 anos, foi assassinado a tiros quando chegava, na Rua Chico Tonico, região da Estrada da Raiz, bairro Santo Antônio, em Mossoró.

Fernando Bezerra foi surpreendido por homem de motocicleta. A vítima foi baleada e o atirador fugiu. Porém, quando percebeu que Fernando Bezerra ainda apresentava sinais de vida, o assassino voltou ao local e atirou novamente contra o jovem, que morreu no local.

Em fevereiro de 2015, Fernando Bezerra foi preso junto com outros três homens dentro de uma residência no conjunto Abolição III em Mossoró, tentando fugir com o carro e vários pertences de uma família.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).