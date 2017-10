Homem é morto a tiros no bairro Belo Horizonte

A noite do domingo, 1º de outubro, em Mossoró, foi marcada por mais uma morte em decorrência da violência. Por volta das 22h30, José Nicodemos de Oliveira, de 49 anos, foi assassinado a tiros na Rua Souza Leão, próximo ao CAIC do Bairro Belo Horizonte. A vítima pilotava uma moto quando foi atacada pelos assassinos.

O motivo do crime e a identidade dos assassinos ainda são um mistério para os investigadores, uma vez que a vítima não tinha antecedentes criminais e de acordo com vizinhos, tinha um bom relacionamento com todos no bairro.

José Nicodemos trabalhava na fabricação de tijolos, em uma olaria localizada no Bairro Belo Horizonte. Ele foi atingido por cinco tiros.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).