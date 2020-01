Homem é morto a tiros em frigorífico na cidade de Apodi

Segundo Polícia Civil, vítima fazia parte de facção.

Michael Jonatas Cizenando, de 23 anos, funcionário de um frigorífico na cidade de Apodi, foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos contra ele.

O crime aconteceu no bairro Malvinas, localizado no município de Apodi, no RN.

Michael ainda chegou a tentar fugir dos bandidos, mas foi alcançado e morto. Os criminosos ainda não foram identificados.

O SAMU foi acionado mas, quando chegou ao local, o rapaz já estava morto.

Segundo a Polícia Militar, que investiga o crime, Michael era membro da facção criminosa “Sindicato do RN” e, possivelmente, teria sido morto por membros do PCC, devido a brigas de facções que estão atuando na cidade. Há suspeita de que a morte possa ter ligação com um homicídio no último sábado (11), ocorrido no mesmo bairro. As motos usadas nos dois crimes têm as mesmas características.