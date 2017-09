Homem é morto a tiros de escopeta na zona rural de Mossoró

O agricultor Arnaldo Henrique de Brito Júnior, de 22 anos, foi assassinado a tiros de escopeta calibre 12 na noite da segunda feira, 11 de setembro, em uma estrada carroçável que dá acesso à comunidade de Olho D’água Velho, zona rural de Mossoró.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o jovem seguia em uma motocicleta, junto da mulher e de um filho, rumo ao Assentamento Hipólito, onde morava, quando foi abordado por dois homens armados.

Os criminosos ordenaram que Arnaldo Henrique parasse a moto e quando a esposa e o filho do agricultor desceram, os homens atiraram contra ele. A vítima foi atingida por um tiro no olho e outro nas costas e morreu no local.

A esposa de Arnaldo Henrique ainda foi espancada pelos assassinos, que fugiram após o crime.

Arnaldo Henrique era suspeito de envolvimento com roubo de animais na região, mas a polícia ainda não sabe se isto tem relação com o homicídio e nem há informações sobre a identidade dos assassinos.